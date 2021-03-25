“روس بوتريبنادزور” تقيّم أمان لقاح “إيبي فاك كورونا”

2021/03/25 | 11:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين “روس بوتريبنادزور”، أن لقاح “إيبي فاك كورونا” المضاد لفيروس كورونا، أثبت فعاليته وأمانه.

وذكرت الهيئة، أن مجلة “العدوى والمناعة”، نشرت أمس نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية لهذا اللقاح، على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة.

وأضافت الهيئة في بيانها: “أجريت الدراسة على مرحلتين: الأولى – دراسة مفتوحة عن سلامة اللقاح وتفاعله ونشاطه المناعي بمشاركة 14 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة.



والثانية – على شكل دراسة علاج أعمى عشوائي بسيط للمقارنة – شملت 86 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18-60 سنة”.

وشددت الهيئة، على أن الدراسة أثبت أمان وفعالية اللقاح.

في اب من العام الماضي، تم في روسيا تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، لقاح “سبوتنيك V” الذي تم تصميمه وإنتاجه في مركز “غاماليا” الروسي.

وفي وقت لاحق من العام الماضي، تم تسجيل لقاح “إيبي فاك كورونا” المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز “فيكتور” التابع للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين “روس بوتريبنادزور”.



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