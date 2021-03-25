2021/03/25 | 11:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعدَ عضو مجلس النواب ملحان المكوطر، اليوم الخميس، أن يتم تمرير موازنة ٢٠٢١ خلال جلسة السبت المقبل بالأغلبية، مبيناً أن مشكلات الموازنة كبيرة خاصة مع الكرد وتحتاج الى تعمق في حلها، بينما كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أحمد سليم الكناني، عن إيقاف القروض والضمانات السيادية في موازنة 2021 كونها تثقل كاهل الدولة.وقال المكوطر في تصريح صحفي،إن “الوفد الكردي الذي جاء الى بغداد كان على مستوى عال، ولم يصل إلى نتيجة بشأن حصة الإقليم في الموازنة”، مؤكداً أن “إقرار الموازنة أمر ضروري والجميع يترقب إقرارها لاسيما المواطنين برغم من عقدها”.وأضاف، أن “الكرد لديهم طلبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاقتصاد النيابية تكشف عن إيقاف القروض في الموازنة..



ونائب يرجح تأجيل الحسم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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