ديزني تعرض “الأرملة السوداء” و”كرولا” و”لوكا” عبر منصتها على الإنترنت

2021/03/25 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستعرض شركة ديزني مباشرة عبر منصتها “للمشاهدة” على الإنترنت مشاريعها السينمائية الثلاثة الأهم هذا العام وهي “الأرملة السوداء”، و”كرولا”، و”لوكا”.

وأكدت شركة الترفيه العملاقة في الولايات المتحدة الثلاثاء في بيان أنها ستواصل استراتيجيتها في عرض أعمالها الجديدة عبر شاشات السينما، ومنصتها على الإنترنت ديزني بلس، في نفس اليوم، وهو الإجراء الذي فرضته ظروف تفشي جائحة كورونا، وسيمتد حتى الصيف المقبل على الأقل، رغم فتح أبواب دور السينما مجدداً.

وسيعرض “كرولا” في 28 مايو (أيار) المقبل، وسيكون فيلم “الأرملة السوداء” متاحاً للجماهير في 9 يوليو (تموز) المقبل.

ولمشاهدة الفيلمين عبر التليفزيون، على المشاهد دفع قيمة إضافية للاشتراك الشهري لمنصة ديزني بلس، والبالغة داخل الولايات المتحدة 30 دولار.

أما فيلم “لوكا” فسيعرض عبر المنصة في 18 يوليو (تموز) المقبل دون كلفة إضافية.

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