رئيس هيئة الحشد الشعبي يصل الموصل

2021/03/25 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، اليوم الخميس، إلى مدينة الموصل.

وذكر بيان عن مديرية الحشد الشعبي أن “الفياض وصل الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا”.

واضاف ان “الزيارة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة”.

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