سمير هورامي: حصة الاقليم ليست السبب بتأجيل التصويت على الموازنة

2021/03/25 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ان الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة المالية تضمنت مقترحين، لافتا الى ان الاقليم مستعد لتنفيذ احد هذين المقترحين.

وقال هورامي في تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان ابرمت ومنذ شهر نيسان 2020، مع الحكومة العراقية، 3 انواع من الاتفاقات، بشأن المستحقات المالية، موضحا، ان هناك حاليا، مقترحين حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة لعام 2021، مقترح للحكومة العراقية، وآخر للجنة المالية والكتل النيابية.

واضاف: ان الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما، مشيرا الى ان اللجنة المالية النيابية، صوتت للمادة الخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة، لذا، فان حصة الاقليم ليست السبب في تأجيل التصويت على قانون الموازنة.

وبين، ان وفد اقليم كوردستان سيعود الى بغداد متى ما تطلب ذلك، لافتا الى ان قوباد طالباني، رئيس الوفد المفاوض، ابلغ الاطراف العراقية: انه اذا كانت حصة اقليم كوردستان تشكل عائقا امام تقديم الخدمات لمحافظات وسط وجنوب العراق، فلترسل الموازنة والحصة اليهم، لكن ومنذ عام 2014، لم ترسل المستحقات المالية لاشهر عديدة كما لم تعالج مشاكل تلك المناطق.

واكد ان حكومة اقليم كوردستان ماضية بخطوات الاصلاحات وان جميع الجهود تستمر للاتفاق مع بغداد.

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