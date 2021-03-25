المالية النيابية: الصراع قد يؤدي لالغاء موازنة 2021

2021/03/25 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان حصة اقليم كوردستان في الموازنة ليست سببا في تأخر اقرار الموازنة، لافتا الى ان هناك صراع ارادات في الدولة العراقية يعيق اقرارها.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في حديث لاذاعة صوت شعب كوردستان (DGK)، ان القضية ليست قضية الاقليم وحصة الاقليم شماعة، مشددا على ان "هناك ارادتين في الدولة العراقية ارادة لا تريد للانتخابات ان تجرى ولا لهذه الحكومة ان تنجح ولا ان تقر الموازنة ولديها 3 حجج وهي شماعة حصة الاقليم، وسعر صرف الدينار العراقي، وعدم العدالة في التوزيع، وهذه كلها حجج وليست واقعا وخلافا حقيقيا"، مشيرا الى ان "هناك ارادة بالعكس من هذه تريد للانتخابات ان تجرى وان تنجح الحكومة وناقشت الموازنة واوصلتها الى حبل التصويت لكن اليد الاخرى لا تسمح لهذه الموازنة ان تذهب الى التصويت".

واضاف النائب جمال كوجر ان تلك اليد التي لا تريد اقرار الموازنة تدخلت ولا تريد ان يمر اتفاق وفد اقليم كوردستان مع القوى السياسية في بغداد في الاسبوع الماضي ولا ان تمرر الموازنة.

وحذر النائب جمال كوجر من عدم اقرار موازنة العام الجاري جراء صراع الارادات، لافتا الى انه لم يتم حسم صراع الادارتين في اتجاه واحد حتى نتكهن بأي الخيارات ستتحقق سواء خيار التصويت او خيار التأجيل وحتى خيار إلغاء الموازنة.

واضاف اذا اصرت الارادات هذه فإن الموازنة قد لا تقر لانه لم يتبقى شئ من العام الجاري، وهناك انتخابات في الشهر العاشر والمدة المتبقية اقل من 6 أشهر، وحتى لو اقرت فهناك تساؤلات عن كيفية صرف الموازنة، بصراحة الموازنة تأخرت كثيرا وهناك شرائح في المجتمع بحاجة لاقرارها.

PUKmedia

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