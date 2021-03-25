حرس الحدود: عازمون على إنهاء التهريب والإرهاب على الحدود السورية

2021/03/25 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – عباس ناعمأكدت قيادة حرس الحدود العزم على منع التهريب والإرهاب على الحدود مع الجانب السوري.وقال قائد حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني للإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الخميس،أنه" تم الشروع بالتحصينات الخاصة بتأمين الحدود مع الجانب السوري ووضع الأبراج والكاميرات الحرارية".وأضاف أن أكثر من 150 برجاً سيتم نصبها في القاطع الخاص لجبل سنجار"، لافتاً إلى أن الوضع في تحسن مستمر ومنظومة الكاميرات فعالة".وبيَّن أن "قيادة حرس الحدود لديها قيادة ماسكة لحدود الإقليم "، لافتاً إلى أن الحدود السورية ستكون على طول 617 كيلومتراً بيد حرس الحدود ".ولفت الى العزم على إبعاد خطر بقايا داعش وإنهاء ملف التهريب من الأراضي السورية.وأشار إلى "افتتاح مقر قيادة المنطقة السادسة وتقديم جميع متطلبات تأمين الحدود السورية".

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