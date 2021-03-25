مؤشر الذهب يرتفع في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.
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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1736.51 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1736.50 دولاراً للأوقية، بحسب "رويترز".
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.
وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2631.91 دولاراً وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1170 دولارا.
وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولاراً، بعد أن نزلت لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مسجلة 24.93 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
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