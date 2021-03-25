مؤشر الذهب يرتفع في الأسواق العالمية

2021/03/25 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1736.51 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1736.50 دولاراً للأوقية، بحسب "رويترز".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.

وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2631.91 دولاراً وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1170 دولارا.

وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.12 دولاراً، بعد أن نزلت لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مسجلة 24.93 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

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