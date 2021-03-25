المستشار المالي لرئيس الوزراء: ارتفاع اسعار السلع بسبب تغيير سعر صرف الدولار وقتي

2021/03/25 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار في الأسواق “يكون لمرة واحدة ولا يستمر الى المستقبل”.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “المناكفات بين الكتل السياسية على مسألة تغيير سعر صرف الدولار، … Readmore

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