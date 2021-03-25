“أسترازينيكا” تخفض نسبة فعالية لقاحها

2021/03/25 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت شركة أسترازينيكا المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا عن الرقم الذي أعلنته في وقت سابق والمتعلق بفعالية اللقاح.

وقالت الشركة ان لقاحها فعال بنسبة ستة وسبعين بالمئة، في أحدث تحليل للتجارب في الولايات المتحدة، بعد ان كانت قد تعرضت الى انتقادات بسبب استخدامها معلومات قديمة في تقريرها هذا الأسبوع، والذي أكدت فيه ان فعالية لقاحها تصل الى تسعة وسبعين بالمئة.

النسبة المعلنة الان استندت الى أحدث البيانات التي أشارت الى حدوث مئة وتسعين إصابة من بين كل اثنين وثلاثين الفا واربع مئة مشارك في الاختبار، بعد ان كانت البيانات السابقة تشير الى حدوث مئة وواحد وأربعين إصابة فقط للعدد ذاته من المشاركين في شهر شباط الماضي.

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