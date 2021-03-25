2021/03/25 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة عمليات البصرة، حملة دهم وتفتيش في مناطق أبو صخير شمال المحافظة للبحث عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

وذكرت القيادة في بيان، إن القوة المداهمة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض كما تمكنت القوة من مصادرة أسلحة متنوعة ومواد مخدرة.

وأضاف البيان ان قائد عمليات البصرة، اللواء اكرم صدام وجه ضرورة القيام بعمليات نوعية استباقية وسريعة تستند إلى رؤيا استخبارية ومعلومات مؤكدة والابتعاد عن الطرق التقليدية في مداهمة المتورطين بدم الأبرياء من البصريين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة شمال البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة شمال البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).