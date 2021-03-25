الشركة المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس تعتذر

2021/03/25 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت شركة "شوي كيسن" اليابانية التي تملك سفينة حاويات عالقة في قناة السويس، اليوم الخميس، معلنة أنها تعمل على "حل الموقف".

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