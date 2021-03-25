الزراعة النيابية تؤكد اهمية تضمين تصدير المنتجات العراقية باي اتفاقية مع الاردن ومصر

2021/03/25 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اهمية التوسع في تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بشكل خاص للأسواق العربية والاقليمية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان وصل “النور نيوز” ان : السوق العراقية ومنذ سنوات عدة مفتوحة لاغلب منتجات الدول العربية والاقليمية والعالمية الجيدة منها والرديئة.واضاف ان : الفترة الماضية لم تشهد تحركا عراقيا …

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