بالصور.. المباشر بمنح الجرعة الثانية من لقاح التطعيم بلقاح كوفيد 19

2021/03/25 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادباشرت وحدة التحصين في قطاع ابي الخصيب للرعاية الصحية الاولية والتابعة لدائرة صحة البصرة بإجراءات التطعيم بلقاح كورونا الجرعة الثانية والتي شملت الملاكات الطبية والصحية العاملة في الردهات الوبائية في مستشفى ابي الخصيب العام.وذكر الدكتور محمد صالح الموسوي مدير مركز ابو مغيرة انطلقت حملة تلقيح الملاكات الطبية والصحية والادارية بلقاح الجرعة الثانية وتم …

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