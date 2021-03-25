المستشار المالي للكاظمي: سعر الصرف غير المحسوم يربك حركة السوق

2021/03/25 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار في الأسواق “يكون لمرة واحدة ولا يستمر الى المستقبل”.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “المناكفات بين الكتل السياسية على مسألة تغيير سعر صرف الدولار، ستؤثر في حركة العرض والطلب ما يخلق اضطراباً في حركة السوق، خاصة أن هذه …

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