2021/03/25 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق جسر حيوي يؤدي للمنطقة الخضراء بسبب استعراض مسلح لـ"ربع الله" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/25 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق جسر حيوي يؤدي للمنطقة الخضراء بسبب استعراض مسلح لـ"ربع الله") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق جسر حيوي يؤدي للمنطقة الخضراء بسبب استعراض مسلح لـ"ربع الله") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).