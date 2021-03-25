الكتل السياسية تستبعد تمرير الموازنة في جلسة السبت مؤكدين وجود اختلافات جوهرية مع الاكراد

2021/03/25 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد نواب من مختلف الكتل السياسية تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل، مؤكدين ان الخلافات مازالت قائمة مع الاكراد وخاصة مايتعلق بالمادة 11 من الموازنة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد ابراهيم ان “موازنة 2021 قد لاتمرر يوم السبت المقبل، … Readmore

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