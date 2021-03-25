تركيا تعلن مقتل 6 عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

2021/03/25 | 11:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية “مخلب النمر”، شمالي العراق.وذكرت الوزارة في بيان أنها “مستمرة في مكافحة الإرهاب على نحو فعال وحاسم”.وأضافت أنها “حددت مكان 6 إرهابيين كانوا يعدون لعمل هجومي في منطقة مخلب النمر قبل أن يتم تحييدهم عبر وسائل الدعم النارية”.وأطلقت تركيا عملية “مخلب النمر” في “17 يونيو 2020، شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

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