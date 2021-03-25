2021/03/25 | 11:54 - المصدر: سومر نيوز
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تفاؤل من الأزمة النيابية: الفيروس مسيطر عليه رغم ارتفاع الإصابات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكد مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي، أن وزارة الصحة يقظة بشكل كبير في تعاملها مع فيروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفاؤل من الأزمة النيابية: الفيروس مسيطر عليه رغم ارتفاع الإصابات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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