2021/03/25 | 11:54 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

أكد مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي، أن وزارة الصحة يقظة بشكل كبير في تعاملها مع فيروس كورو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تفاؤل من الأزمة النيابية: الفيروس مسيطر عليه رغم ارتفاع الإصابات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تفاؤل من الأزمة النيابية: الفيروس مسيطر عليه رغم ارتفاع الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).