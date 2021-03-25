كوريا الشمالية أطلقت صاروخين في البحر وطوكيو تؤكد أنّهما بالستيان

2021/03/25 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كانغ جين-كيو أطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخين في بحر اليابان، من دون أن يحدّد نوعهما، لكنّ طوكيو أكّدت أنّهما صاروخان بالستيان في تجربة تمثّل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.ويشكل إطلاق صواريخ كهذه تحدياً كذلك للرئيس الأميركي الجديد جو … Readmore

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