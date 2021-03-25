'عبوة ناسفة' تستهدف رتلاً للتحالف الدولي على طريق الديوانية

2021/03/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع".واضاف ان "الانفجار لم يخلف أي اصابات تذكر".

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