الكشف عن جريمة قتل غامضة حصلت في بغداد

2021/03/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، حادث قتل غامض والقت على متهمين آخرين بسرقة الحقائب النسائية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع تمكنت من كشف حادث قتل لثلاثة أشخاص وإصابة آخر".وبينت المديرية أنه "تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ألقت المفارز القبض على المتهم حيث دونت اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتبين ان دوافع القتل المجنى عليهم مشكلة عائلية كونهم اولاد عمومته، وتم توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع".

واشارت إلى أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القت القبض على عصابة نفذت عددا من عمليات سرقة الحقائب النسائية في منطقة شارع فلسطين".وأضافت أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واعترفوا بقيامهم بأربع عمليات سرقة للحقائب النسائية وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ ق.ع لينالوا جزاءهم العادل".

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