تفاصيل عمليات مخمور.. “الدواعش” يسلمون أنفسهم والقوات الأمنية تحكم قبضتها على الجبل

2021/03/25 | 11:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..كشف مصدر أمني، الخميس، عن تسليم العشرات من عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي لأنفسهم إلى القوات الأمنية أثناء العمليات العسكرية لإنهاء تواجد داعش التنظيم الإرهابي في جبل مخمور.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ القوات الأمنية أحكمت قبضتها على جبل قراجوغ، وعناصر داعش سلموا أنفسهم والسحب القسم الآخر إلى صحراء نينوى”.وأضاف أن “ القوات الأمنية طوقت الجبل وأقامت ربايا عسكرية في منطقة قراج وعموم مناطق مخمور، كما انتشرت المفارز الأمنية للقبض على ماتبقى من عناصر داعش الإرهابي”.انتهى/ 25 ع

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