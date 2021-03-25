لاعب جودو ولاعبـة رمايـة يمثلان الرياضيين في الجمعية العمومية للاولمبية

2021/03/25 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / فاز لاعب الجودو حسين علي حسين ولاعبة الرماية نور عامر بتمثيل الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، بعد حصول كل منهما على 6 اصوات في الانتخابات التكميلية ./انتهى

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