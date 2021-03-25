تظاهرة لموظفي العقود في واسط

2021/03/25 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ نظم موظفو العقود في دوائر الدولة بمحافظة واسط اليوم تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بتطبيق القرار 315 الخاص بتثبيت اصحاب العقود .وقال عضو اللجنة التنسيقية لموظفي العقود حيدر كاظم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/:" ان هذه التظاهرة نظمت للضغط على الحكومة المركزية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم315 وادراج هذا القرار في قانون الموازنة ".واضاف :" ان موظفي العقود باتوا اليوم جزءا مهما من عمل الدوائر الحكومية ، ويبذلون جهودا واضحة لخدمة المواطن ويستحقون ان تعدل رواتبهم ومخصاصتهم الشهرية بما يتناسب والجهد المقدم من قبلهم "./ انتهى

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