ادوية سامراء تطرح ادوية جديدة من ضمنها علاجات اطفال

2021/03/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحـت الشركة العامة لِصناعة الأدوية

والمُستحضرات الطبية في سامراء

المُستحضرين سيبروسام (حبوب) وتُسليت

(شراب) للأطفال.

وقـالت الشركة في بيان صحفي انها أنتجت

المُستحضر النمطي سيبروسام حِبوب

بِتركيز MG

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