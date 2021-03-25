تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف في الديوانية

2021/03/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع تفجير

استهدف رتلاً للتحالف الدولي في

الديوانية.

وقال المصدر ، ان "عبوة ناسفة استهدفت

رتلا تابعا لقوات التحالف الدولي على

طريق الديوانية السريع".

واضاف ان "الحادث لم يسف

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