الحكيم يغرد بشأن الغاء انتخابات الخارج ويدعو لايجاد الية مناسبة لأجرائها

2021/03/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،

الى اعادة النظر بقرار الغاء انتخابات

الجالية العراقية في الخارج ، وايجاد

آلية مناسبة لاجرائها.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر:”

انطلاقا من ان سعة المشاركة في ا

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