انسحاب ليث حسين وعلي سماكة من الصراع الانتخابي الاولمبي

2021/03/25 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديتواصل مسلسل الانسحابات من الانتخابات الاولمبية التي تجرى اليوم وغداً.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن مسلسل الانسحابات مستمر في الانتخابات الاولمبية، حيث انسحب النجم الدولي السابق ليث حسين من العملية الانتخابية.واوضح أن المرشح علي سماكة عاد الى الانتخابات بقرار من اللجنة القضائية بعد ثبوت عدم صلته بحزب العث المنحل، لكنه قرر الانسحاب قبل قليل من السباق الانتخابي.يذكر ان الانتخابات تجرى على مدار يومين، بعدما قررت الاولمبية الدولية اعادة الانتخابات التي فاز بها سابقاً سرمد عبد الاله.



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