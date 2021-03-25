مصر والأردن والعراق تناقش التعاون في 5 مجالات أبرزها الصحة والربط الكهربائي

2021/03/25 | 12:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: ترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومنسق التعاون الثلاثي، المجموعة الوزارية المصرية، في الاجتماع التنسيقي الوزاري، بين مصر والأردن والعراق، وذلك لاستكمال المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين …

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