مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين “متحولة جنسياً” بمنصب نائبة وزير

2021/03/25 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ضئيلة على تعيين ريتشيل ليفين، طبيبة الأطفال المتحوّلة جنسياً، نائبة لوزير الصحّة،

وأصبحت ليفين بذلك أول شخص يجاهر بأنه متحوّل جنسياً يتولّى مثل هذا المنصب الحكومي الرفيع، في حدث اعتبره البيت الأبيض تاريخياً..



حيث صادق مجلس الشيوخ بأغلبية اثنين وخمسين صوتاً مقابل ثمانية واربعين على تعيينها في منصب نائبة وزير الصحة، ما يعني أنّ اثنين فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين انضموا إلى زملائهم الخمسين في المعسكر الديموقراطي لإقرار تعيينها.

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