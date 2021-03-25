وفيات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز 300 ألف والمعدل اليومي 2000 حالة وفاة

2021/03/25 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا في البرازيل عتبة الثلاث مئة الف حالة.

وزارة الصحة البرازيلية قالت ان اجمالي عدد الوفيات ارتفع الى ثلاث مئة الف وست مئة وخمس وثمانين حالة، وذلك بعد تسجيل الفين وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي ثاني أعلى حصيلة عالمية بعد الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تجتاز فيه أكبر دولة في أميركا الجنوبية أسوأ مراحل هذه الجائحة فان النظام الصحّي في البلاد بأسرها بات على شفير الانهيار، بعد تسجيل تسعين الف إصابة منذ يوم أمس، فضلا عن ارتفاع المعدل اليومي للوفيات الى أكثر من الفي حالة.

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