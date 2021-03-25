التربية توجه مديرياتها الى تشديد إجراءات الوقائية بين الطلاب

2021/03/25 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التربية، مديرياتها بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها لضمان سلامة الطلبة.

ودعا وزير التربية علي حميد الدليمي جميع المديريات العامة في المحافظات وكذلك الادارات المدرسية، الى ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية بالتعاون مع الجهات الصحية والمعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شدد على تطبيق اجراءات الوقاية الصحية والتقيد بها، فضلاً عن الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي.

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