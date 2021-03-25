2021/03/25 | 12:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انطلقت، قبل قليل، الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية.وقال مراسلنا إن الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية، انطلقت قبل قليل.وأضاف، أن نجم الكرة العراقية السابق ليث حسين والعداءة الذهبية إيمان صبيح يعلنان انسحابهما من الانتخابات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق انتخابات اللجنة الأولمبية وانسحاب ليث حسين وإيمان صبيح عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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