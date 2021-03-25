مركبة أخرى تنضم لأسرة سيارات GMC الجبارة

2021/03/25 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تتحضر شركة جنرال موتورز لإطلاق نموذجها الأحدث من سيارات GMC Terrain المحبوبة لدى عشاق المركبات رباعية الدفع القوية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الجديدة المعدلة من هذه السيارات قد تصل السوق الأمريكية صيف العام الجاري، وستتميز عن مركبات Terrain الحالية بتصميم جديد لشبك الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وستعدّل فيها منظومات الإضاءة في المصابيح الأمامية والخلفية.

وستحصل هذه المركبات على هياكل بطول 4 أمتار و57 سنتيمترا، عرضها 185 سم، وارتفاعها 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 271 سم، وعلى عجلات بمقاس 18 و19 إنش.

أما قمرة هذه المركبات فستتميز ببعض التعديلات عن قمرة سيارات Terrain الحالية، إذ ستحصل واجهة القيادة على منظومة مولتيميديا أكثر تطورا، وستجهز بنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة تكييف توزع الهواء بطريقة أفضل.انتهى/25

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