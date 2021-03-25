"مكاسب" ما قبل إنهاء القتال في اليمن.. الهجوم على مأرب مقابل ضربات التحالف

2021/03/25 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الاقتراح السعودي بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في اليمن، يستكمل الحوثيون طريهم نحو الاستيلاء على مأرب، مما يجعلهم يملكون اليد الأقوى في أي مفاوضات مستقبلية.

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