بيل غيتس: العالم يعود إلى الحياة الطبيعية نهاية 2022

2021/03/25 | 12:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، إن العالم يجب أن يعود إلى الحياة الطبعيية بنهاية 2022.ذكرت ذلك وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول غيتس، في مقابلة مع صحيفة بولندية، إنه يمكن تحقيق ذلك بفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).ولفتت الوكالة إلى قول الملياردير الأمريكي: “جائحة كورونا تمثل مأساة تفوق تخيلاتنا والأنباء الجيدة الوحيدة كانت بتوصلنا للقاحات”.وقال بيل غيتس: “يجب أن نعود إلى الحياة الطبيعية بصورة كاملة بحلول عام 2022”.وتعمل العديد من الدول على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، […]

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