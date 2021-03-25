أسترازينيكا تقول إنّ لقاحها فعّال بنسبة 76% وفقاً لبيانات محدّثة

2021/03/25 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية الأربعاء أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها … Readmore

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