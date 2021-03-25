دعوة نيابية لحسم مصير متحف ديالى.. مغلق منذ 18 سنة

2021/03/25 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الخميس، عن تقديم طلب رسمي لحسم مصير متحف ديالى.وقال الكروي في تصريح لـ/المعلومة/، انه “عقد لقاء مهم مع وزير الثقافة في بغداد تناول عدة ملفات هامة ابرزها الايعاز باعادة افتتاح متحف ديالى في بعقوبة والمغلق منذ 18سنة متتالية رغم الان الاوضاع مستقرة جدا وليس هناك اي تحديات تمنع اعادة افتتاح مرفق تاريخي مهم”.واضاف،ان” متحف ديالى اغلق بعد 2003 لدواعي امنية ونقلت كل اثاره الى بغداد”، لافتا الى ان “المتحف هي بوابة الاجيال نحو الماضي لبيان عظمة الحضارات التي نشات في ديالى سواء مملكة اشنونا او غيرها من اجل تعريف الشباب والاطفال بتاريح اجدادهم”.وأشار الكروي إلى أنه “تلقى وعودا بدعم اعادة افتتاح المتحف وتامين كل الوسائل لتاهيله”.



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