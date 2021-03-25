2021/03/25 | 12:27 - المصدر: عين العراق

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الخميس 25 مارس 2021 | 12:19 مساءً

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تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي في الديوانية

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن رتلا للتحالف الدولي تعرض إلى استهداف جنوبي العراق.

وقال المصدر ، بأن عبوة ناسفة إنفجرت مستهدفةً رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق محافظة الديوانية السريع دون اصابات تذكر.

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