مرشحون على قناة الخبراء يعترضون على آلية انتخابات اللجنة الاولمبية

2021/03/25 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قدم المرشحون على قناة الخبراء كريم البصري واياد بنيان و ايمان صبيح و طارق حسناعتراضا رسميا على آلية انتخابات اللجنة الاولمبية ، الى الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات ./انتهى

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