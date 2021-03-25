طلب نيابي جديد الى وزارة التعليم العالي لجعل الامتحانات الكترونية

2021/03/25 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت لجنـة الامن والدفاع النيابية طلبا رسميا جديدا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لجعل الامتحانات الجامعيـة الكترونية ، ومراعاة ظروف طلبة الجامعات والكليات الحكومية والاهلية في ظل تفشي جائحة كورونا.وكانت لجان الاوقاف والشؤون الدينية ، والمرأة والاسرة ،والخدمات والاعمار النيابية ، قدمت امس الاربعاء ، طلبات رسمية الى وزارة التعليم العالي للغرض ذاته ./انتهى5

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