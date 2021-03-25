الصحة: حملات تطعيم بلقاحات فيروس كورونا إلى منازل العراقيين

2021/03/25 | 12:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن فرقاً جوالة ستنطلق بدءاً من الأسبوع المقبل لتلقيح المواطنين في المنازل.وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح صحفي، إن “الوزارة وجهت بتوزيع لقاح كورونا على جميع المحافظات فور وصوله”، مبيناً أن “الأحد المقبل ستنطلق فرق الصحة لتلقيح المواطنين في المنازل”.وأوضح، أن “اجتماعاً عقد مع المديرين العامين في الوزارة لبحث آلية التعامل مع الجرعات، فضلاً عن تواجد الفرق داخل الوزارات والمؤسسات من أجل شمول أكبر عدد من المواطنين باللقاح”.من جانب آخر أشار التميمي إلى، “حرص الحكومة على إنجاز المشاريع الصحية المتلكئة في بغداد والمحافظات”، لافتاً إلى أن “أكثر من 22 مشروعاً […]

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