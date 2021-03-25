بالصور : ابو رغيف يجري جولة تفقدية في بغداد

2021/03/25 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اظهرت صور ، اليوم الخميس، قيام وكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف بجولة تفقدية لقوات الامن في العاصمة بغداد .

وكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف يقوم بجولة تفقدية لقوات الامن في العاصمة بغداد .

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