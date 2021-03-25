التربية تمنح فرصة جديدة للمتغيبين عن أول امتحان لنصف السنة

2021/03/25 | 12:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن منح المتغيبين عن اول امتحان لنصف السنة والكورس الاول، فرصة ادائه في يوم اخر.وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة منحت المتغيبين من التلاميذ والطلبة في اليوم الاول لامتحانات نصف السنة والكورس الاول، فرصة ادائه في يوم اخر وضمن المدة المحددة للامتحانات”.وأضاف القيسي، أن “القرار يشمل جميع المراحل الدراسية ممن لم يتمكنوا من الحضور لامتحان اليوم الاول بسبب ظروف جائحة كورونا والحظر الشامل”.



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