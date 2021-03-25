2021/03/25 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الخميس، عدم رصد اي مضاعفات جانبية لمن تلقوا اللقاح الصيني في العراق.وقال العبادي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الاف من الكوادر الصحية وبقية الشرائح تلقوا في الاسبوعين الماضيين اللقاح الصيني بجرعة اولى وبدأت عملية اعطاء الجرعة الثانية”، مؤكدا “عدم رصد اي مضاعفات جانبية خطيرة من جراء اللقاح”.واضاف، ان “اي اللقاحات ضد الامراض بشكل عام تكون هناك اعراض جانبية بسيطة لكن في اللقاح الاخير لم نسجل اي اعراض”، مبينا أن “الخوف من تلقي اللقاح غير مبرر لانه جاء لمواجهة الوباء كما انه خاضع لدراسات وتحليلات قبل ان يتم السماح بتداوله حول العالم “.وكانت وجبة من اللقاح الصيني وصلت قبل اسبوعين الى العراق وتم توزيعها على جميع المحافظات من اجل تلقيح الكوادر الصحية وبقية الشرائح.انتهى/25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: لم نرصد اي مضاعفات جانبية لمن تلقوا اللقاح الصيني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: لم نرصد اي مضاعفات جانبية لمن تلقوا اللقاح الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).