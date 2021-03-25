بسبب التزوير والاسر الوهمية .. دعوات نيابية لفتح ملفات التجارة منذ 2010

2021/03/25 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انتصار الجبوري، الخميس ، الى ضرورة فتح كافة ملفات وزارة التجارة منذ عام 2010 والتحقيق بملف تعثر مفردات البطاقة التموينية.وقالت الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هنالك حاجة ملحة منح مبالغ مالية بديلا عن مفردات البطاقة التموينية بدلا من تقليصها، فصلا عن عدم وصولها بالشكل المنتظم لمستحقيها”.وأضافت أن “البطاقة استخدمت لاغراض انتخابية منذ عام ٢٠١٠ وظهرت عشرات حالات التزوير واسر وهمية”، مشيرا إلى أن “استمرار تعثر مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بالشكل المنتظم لمستحقيها ينذر بكارثة”.وكانت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر جودت أكدت في تصريح سابق، أن المافيات في وزارة التجارة أصبحت من الحكومة، محذرة من استمرار السياسة الحالية وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد ينذر بفوضى عارمة.



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