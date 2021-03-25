شاهد بالفيديو: مواطن يصور “بالسر” موظفًا ينشغل بجهازه النقال بينما يتكدس المراجعون على نافذته في إحدى دوائر الدولة

2021/03/25 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مقطع فيديو صور بـ”السر” يظهر موظفًا وهو منشغل بجهازه النقال بينما يتكدس المراجعون امام نافذته.

واظهر مقطع الفيديو الذي صوره احد المراجعين بالسر، احد الموظفين وهو يتجاهل المراجعين المتقاعدين القادمين لغرض بطاقات الماستر كارد، بينما ينشغل بجهازه النقال فيما بينت مواقع التواصل ان المراجعين أغلبهم من المسنين والمتقاعدين”.

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