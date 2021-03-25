بيانات جديدة من وزارة النفط عن حجم الصادرات والإيرادات المالية للعراق

2021/03/25 | 12:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الخميس، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر شباط الماضي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اذار 2021)، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 82 ) مليوناً و( 877 ) الف و( 757 ) برميل ( اثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعون الفا وسبعمائة وسبعة وخمسون برميلا) بإيرادات بلغت (5) مليار و(13 ) مليون دولار و(13) الف دولارا ( خمسة مليارات وثلاثة عشر مليونا وثلاثة عشر الف دولار)".

واضاف البيان انه "جاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 79 ) مليوناً و (105) الف و( 329 ) برميل برميل ، بإيرادات بلغت (4) مليار و(800) مليونا و (509) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(772) الف و(428) برميلا ، بايرادات بلغت (212) مليونا و(504) الف و(631) دولارا، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (60.487) دولاراً".

واشارت الاحصائية لحسب البيان الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ونوهت الوزارة الى ان "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية خلال شهر شباط الماضي حققت ايرادا كليا بلغ ( 199) مليونا و(332) الفا و( 290) دولارا"، لافتاً الى ان "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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