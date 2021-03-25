انتخاب ممثلة للرياضة النسوية في عمومية الأولمبية

2021/03/25 | 13:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادفازت بيداء كيلان ممثلة للرياضة النسوية في عمومية اللجنة الأولمبية العراقية.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن بيداء كيلان فازت بمنصب ممثلة للرياضة النسوية في عمومية اللجنة الأولمبية العراقية.واضاف ان لاعب الجودو حسين علي حسين ولاعبة الرماية نور عامر، فازا في انتخابات الجمعية العمومية، بعدما حصلا على 6 أصوات ليمثلا الرياضيين في الجمعية العمومية.وانطلقت، في وقت سابق من اليوم الخميس، الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية.



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